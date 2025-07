Wimbledon, Sinner domina Martinez: agli ottavi senza perdere un set

LONDRA - Jannik Sinner continua a brillare sull’erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato con autorità il terzo turno, battendo lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 6-1, 6-3, 6-1 in due ore di gioco. Una prestazione solida e convincente, in cui l’azzurro non ha concesso nemmeno un break e ha messo a segno 46 colpi vincenti contro 31 errori non forzati.Il dominio di Sinner è stato evidente sin dai primi scambi: aggressivo in risposta, preciso al servizio e sempre in controllo dello scambio, ha lasciato pochissimo spazio al gioco di Martinez, che ha provato invano a contenere la furia del campione altoatesino.Con questa vittoria, Sinner centra per la quarta volta consecutiva gli ottavi di finale a Wimbledon, confermando il suo feeling sempre più maturo con l’erba londinese. Ora attende il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner, in una parte di tabellone che, almeno sulla carta, gli sorride.La corsa al primo titolo a Wimbledon per Sinner prosegue dunque spedita, con l’azzurro che appare sempre più solido e determinato nel suo cammino verso la gloria sull’erba dell’All England Club.