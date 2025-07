Wimbledon, terzo turno: eliminati Bellucci e Darderi, avanti Alcaraz e Rublev. Tra le donne brillano Siegemund, Kartal e Anisimova

carlitosalcarazz Ig

– Si chiude con due sconfitte italiane il terzo turno del torneo dinon riescono a proseguire il proprio cammino sull’erba londinese.

Bellucci si arrende in tre set al beniamino di casa Cameron Norrie, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Un match combattuto soprattutto nel primo set, dove l’azzurro ha provato a contrastare il ritmo del britannico, ma alla lunga la maggiore esperienza di Norrie ha fatto la differenza.

Darderi, invece, cede in quattro set all’australiano Jordan Thompson: 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio finale. Dopo aver perso i primi due parziali, l’italo-argentino aveva provato a riaprire il match nel terzo set, ma Thompson ha saputo chiudere i conti nel quarto con solidità.

Tra i big, Carlos Alcaraz conferma le attese e approda agli ottavi di finale: il numero due del mondo ha superato il tedesco Jan Lennard Struff in quattro set, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, mostrando lampi di grande tennis nonostante qualche pausa nel secondo parziale.

Facile successo anche per il russo Andrej Rublev, che liquida in tre set il francese Adrian Mannarino con un secco 7-5, 6-2, 6-3. Avanza anche lo statunitense Taylor Fritz, che si impone in quattro set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: 6-4, 6-3, 6-7, 6-1.

Tabellone femminile: fuori Keys e Osaka, avanti Siegemund e Kartal

Nel torneo femminile, sorprendente eliminazione per l’americana Madison Keys, battuta in due set dalla tedesca Laura Siegemund, 6-3, 6-3. Vittoria netta anche per la britannica Sonay Kartal, che supera la francese Diane Parry con un convincente 6-4, 6-2.

Successo in tre set per l’americana Amanda Anisimova, che si impone 6-3, 5-7, 6-3 sull’ungherese Dalma Galfi, mentre la russa Anastasija Pavlyuchenkova recupera un set di svantaggio per battere la giapponese Naomi Osaka: 3-6, 6-4, 6-4.

Chiude la giornata la vittoria dell’argentina Solana Sierra, che si aggiudica il match contro la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-1.

Prosegue quindi senza italiani l’avventura maschile a Wimbledon, mentre il tabellone femminile continua a riservare sorprese e match emozionanti.