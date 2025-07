Al Mon Rêve Summer Festival il ritmo esplode con il “Sea Drum Fest”. Cresce l’attesa per l’omaggio a Lucio Dalla con Rubino, Castaldo e l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria

Si accendono i riflettori sulla musica al, che lunedì 7 luglio ospiterà un evento tutto da vivere: arriva il, la grande festa della batteria organizzata dalla, che trasformerà il Mon Rêve Ecogreen Resort in un palco a cielo aperto dominato da ritmi travolgenti e percussioni mozzafiato.

Con il claim “i batteristi salveranno il Mondo!”, il festival offrirà due ore ad alta energia con decine di batteristi provenienti da tutta Italia, impegnati a reinterpretare classici della musica contemporanea e successi degli anni ’80 e ’90. Esibizioni collettive, una spettacolare “drum battle” e sorprese live animeranno la serata, promettendo un’esperienza musicale fuori dal comune.

Ospiti speciali

A guidare l’evento ci sarà Mario Riso, batterista, compositore e fondatore di Rock Tv, Hip Hop Tv e RockerTv, nonché ideatore del progetto Rezophonic, che fonde musica e impegno sociale. Con lui anche la giovane promessa Isa Vitali, talento emergente della batteria già protagonista di importanti collaborazioni.

Il “Sea Drum Fest” è realizzato in collaborazione con la Giovanni Semeraro Drum School di Villacastelli e RockerTv di Milano, e sarà il terzo appuntamento degli undici in programma per il Mon Rêve Summer Festival. L’evento inizierà alle 21.30 e i biglietti (ingresso 10 €) saranno disponibili direttamente al botteghino del resort oppure online sul sito www.monreve.it e sul circuito VivaTicket. L’ingresso è gratuito per i soci del Mon Rêve.

Verso il grande omaggio a Lucio Dalla

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’evento clou del festival: “Cosa direbbe Lucio”, in programma domenica 13 luglio. Un omaggio emozionante al genio di Lucio Dalla, con la voce e il pianoforte di Renzo Rubino, i racconti del giornalista e critico musicale Gino Castaldo e gli arrangiamenti dell’Orchestra Giovanile della Valle d'Itria, diretta dal Maestro Antonio Palazzo.

Una serata di musica e parole per riscoprire il mondo poetico e visionario del grande cantautore bolognese, in una location incantevole sulla litoranea salentina, tra musica, emozioni e la magia del mare.

Il Mon Rêve Ecogreen Resort si conferma così un punto di riferimento per chi cerca musica di qualità, ospitalità d’eccellenza e atmosfera rilassata, lontano dalla confusione. Un luogo dove lasciarsi trasportare dalle note, gustare le prelibatezze del bistrot, sorseggiare un drink e vivere ogni serata come un’esperienza unica.

Per info e prenotazioni:

☎️ 099.7312185 – 335.7708125

🌐 www.monreve.it

📍 Mon Rêve Ecogreen Resort – Litoranea salentina, Taranto