Wizz Air lancia una nuova rotta da Brindisi: destinazione Bucarest

Un nuovo ponte tra Puglia e Romania: la compagnia espande la propria offerta nel Sud Italia con l’annuncio di una nuova rotta diretta dall’aeroporto salentino





BRINDISI – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area EMEA, annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Brindisi (BDS) a Bucarest (OTP), capitale della Romania.





A partire dal 26 ottobre 2025, sarà possibile volare da e verso la storica città dell’Europa orientale con due frequenze settimanali, operate ogni mercoledì e domenica. I biglietti per la tratta, operata con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli 14,99€





Con un mix unico di storia, architettura monumentale e vivacità urbana, Bucarest rappresenta una delle destinazioni più dinamiche e curiose dell’Europa dell’Est. Dall’imponente Palazzo del Parlamento ai quartieri bohémien ricchi di locali, musei e teatri, la città è perfetta per brevi soggiorni o viaggi culturali. Grazie alla sua posizione centrale, è anche un’ottima base per esplorare il resto del Paese, inclusi i Carpazi e la Transilvania.





Questa nuova tratta si inserisce nel più ampio piano di sviluppo del network Wizz Air nel Sud Italia, un’area strategica in termini di domanda e connettività, che la compagnia continua a valorizzare con nuove rotte e tariffe competitive. Il volo da Brindisi va infatti ad arricchire la già ampia offerta tra Italia e Romania, che si attesta oggi su 45 collegamenti attivi.





"Siamo molto orgogliosi di poter aggiungere Brindisi alla nostra mappa di collegamenti per Bucarest e verso l’Est Europa. Crediamo che questo nuovo collegamento contribuirà in modo significativo a promuovere il turismo e a stimolare lo sviluppo economico del territorio" ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. "Più in generale, questo annuncio conferma la nostra volontà di investire nel Mezzogiorno, ampliando l’accessibilità internazionale del territorio e offrendo nuove opportunità di viaggio a passeggeri, famiglie e lavoratori, con un servizio sostenibile e dai costi contenuti".





L’introduzione del volo Brindisi–Bucarest rientra infatti nella più ampia cornice del programma Customer First Compass, il piano strategico di Wizz Air che prevede un investimento complessivo di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza di volo sempre più fluida, flessibile e centrata sulle reali esigenze dei passeggeri, grazie all’innovazione costante e all’apertura di nuove rotte nei mercati in crescita.





Quest'estate, Wizz Air opera quasi 210 rotte dall'Italia, collegando i viaggiatori con 30 paesi in tutta Europa e oltre, offrendo oltre 13 milioni di posti a tariffe low cost.