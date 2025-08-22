A Peschici ''La Notte Bianca'', un immenso palcoscenico a cielo aperto
PESCHICI(FG) - La Città di Peschici si prepara a illuminare la “Notte Bianca”. L’evento che, come da tradizione, trasformerà la “Bomboniera del Gargano” in un immenso 𝙥𝙖𝙡𝙘𝙤𝙨𝙘𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙖 𝙘𝙞𝙚𝙡𝙤 𝙖𝙥𝙚𝙧𝙩𝙤, con musica, spettacoli e performance distribuite tra piazze, strade e vicoli.
Anche in questa IX edizione di 𝙫𝙚𝙣𝙚𝙧𝙙ì 29 𝙖𝙜𝙤𝙨𝙩𝙤, dalle ore 22:00, la manifestazione si distinguerà per un programma ricco, variegato e sorprendente, capace di catturare l’immaginazione e i sensi dei partecipanti.
La “Notte Bianca” è un 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙥𝙞𝙖𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙋𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙘𝙞 𝙚 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙞𝙩𝙚 𝙄𝙫𝙖 che porta benefici significativi: promozione dell’aggregazione e della socializzazione, sostegno alle attività commerciali, creazione di un’identità comunitparia, promozione del turismo.
𝙋𝙀𝙍𝘾𝙊𝙍𝙎𝙄 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇𝙄 𝙀 𝘾𝙐𝙇𝙏𝙐𝙍𝘼𝙇𝙄
Esperienze coinvolgenti che pulseranno al ritmo della festa.
𝙎𝙋𝘼𝙕𝙄𝙊 𝙂𝙊𝙉𝙁𝙄𝘼𝘽𝙄𝙇𝙄
In Piazza Pertini sarà allestito un vero e proprio “parco divertimenti”
𝙋𝘼𝙍𝘼𝙏𝘼 𝘿𝙀𝙇𝙇𝙀 𝙈𝙀𝙍𝘼𝙑𝙄𝙂𝙇𝙄𝙀
Artisti-figuranti che scaturiranno curiosità, emozioni e magia
𝘾𝙃𝙄𝙀𝙎𝙀 𝙀 𝙉𝙀𝙂𝙊𝙕𝙄 𝘼𝙋𝙀𝙍𝙏𝙄
Aperture straordinarie anche dei luoghi di culto e degli esercizi commerciali
𝘾𝙄𝘼𝙈𝘽𝙀𝙇𝙇𝘼𝙉𝘿𝙊
Prelibatezze elaborate dalle instancabili mani del Gruppo “Bella Fè”
𝘿𝙅 𝙎𝙀𝙏
Mixaggio perfetto per mantenere viva e accesa l’energia della musica