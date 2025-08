A Villa Artemisia la prima assoluta nazionale di “San Nicola del Mezzogiorno”

BARI - Mercoledì 6 agosto, all’interno di Villa Artemisia, a Bari, nell’ambito della seconda edizione del “Response Festival”, progetto promosso dalla società cooperativa Teatro Stabile delle Arti Medievali e vincitore dell’avviso pubblico “Le Due Bari 2025”, sarà proposta in prima nazionale assoluta la drammaturgia collettiva “San Nicola del Mezzogiorno”, a cura di Gian Maria Cervo.Questo spettacolo, risultato del seminario “Le uova del Mezzogiorno”, mette in connessione la dimensione taumaturgica e curativa delle favole di San Nicola al percorso di cura del territorio legato a Villa Artemisia nel quartiere di Santo Spirito, che nasce sulle ceneri di quella che è stata a tutti gli effetti la lussuosa fortezza di un boss mafioso: oltre 1.500 metri quadrati, tra immobili e terreni, rivisitazione di una villa ottocentesca adibita a centro operativo della criminalità pugliese dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Il sequestro della villa al clan Lazzarotto, avvenuto negli anni Novanta del secolo scorso, ha attivato immediatamente l’operato di un gruppo di cooperative sociali di Bari, che hanno chiesto l’assegnazione dell’immobile per destinarlo ad una nuova funzione sociale sul territorio.Il laboratorio da cui scaturisce questo spettacolo è un workshop inclusivo, di scrittura “sincretica” come lo definisce lo stesso Cervo, che parte dalla connessione tra San Nicola e altri miti solari del Mezzogiorno e dell’Oriente. Il seminario ha inoltre visto il contributo del regista canadese di fama mondiale Bruce LaBruce, vincitore di un Teddy Award alla Berlinale, il prestigioso festival internazionale del Cinema di Berlino.In scena ci saranno Loris Leoci, Marco Curci, Edoardo Epifani e Giuseppe Michael Pipicella. Gian Maria Cervo è un drammaturgo, traduttore e direttore artistico. È considerato uno degli autori teatrali più innovativi e rappresentati a livello internazionale, noto per il suo stile sperimentale e per la promozione della drammaturgia collettiva e polifonica. Ha introdotto in Italia autori come Jon Fosse e collaborato con figure quali Marius von Mayenburg, Albert Ostermaier e Rafael Spregelburd, mentre i suoi testi sono stati messi in scena in teatri di città come Vienna, Berlino, Milano, Roma e Amburgo. Cervo è un autore che ama mescolare linguaggi, culture e generi, creando opere che sfidano le convenzioni teatrali.L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione all’indirizzo ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.: 3285811759: 18.00