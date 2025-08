Al Das Club di Adelfia la XXI edizione de Il Rave delle Comete

ADELFIA - Domenica 10 agosto, al Das Club di Adelfia (Ba), la Fabbrica del Beat proporrà la ventunesima edizione de “Il Rave delle Comete”, il festival itinerante di musica elettronica che si ripete da anni e durante il quale viene proposta musica per oltre 15 ore consecutive da alcuni dei migliori dj del panorama nazionale e locale.Dalle 19 alle 12 del giorno dopo, nei due dancefloor presenti nella grande struttura barese, con un totale di 100 KW di sound system, sarà proposto il meglio della musica tekno, acidcore, mentalcore, acid, tribe, psytrance, dub, dubstep, dnb, hardtechno, hardcore, uptempo, hardstyle, house.Tra i numerosi dj che si alterneranno alla consolle del palco principale ci saranno Protokseed, St.Robot, Mikmoog e Kris Panik. Il primo è un produttore e dj tekno francese, il cui stile musicale è caratterizzato da kick taglienti, linee di 303 aggressive e sound design all’avanguardia, con influenze di diversi generi musicali, che nel 2019 ha fondato la sua etichetta Omny Lab con l’obiettivo di rivoluzionare la percezione della musica tekno. St.Robot, membro del collettivo romano LaRoboterie, è un artista emergente della scena elettronica italiana, apprezzato soprattutto per i suoi dj set intensi e sperimentali che mescolano techno, glitch, noise e sonorità industriali.Mikmoog è invece conosciuto per il suo sound groovy, particolarmente creativo e coinvolgente, e le sue esibizioni intense, profonde e accattivanti, con un repertorio che va dall’acidcore alla d&B, toccando tutti i rami dell’elettronica. Kris Panik è un dj attivo nella scena underground tekno, tribe e acidcore, che ha pubblicato diversi set live tra cui uno intitolato “Speed Sound Vol. 1” registrato a Londra, che mostra la sua energia e selezione musicale intensa e pulsante.Il secondo palcoscenico sarà dedicato a Sinergo, una realtà musicale e collettiva attiva nella scena techno italiana, in particolare in Puglia, conosciuta per la partecipazione a rave, festival e serate in discoteca, con sonorità hard techno, acid techno e industrial, creando esperienze immersive e inclusive.Al termine della lunga maratona musicale ci sarà poi spazio anche per un’after che vedrà esibirsi una ventina di artisti tra i quali Fraktal, Antomerk, Janek K, Zingaro, Nostradamus, Jinx, Jbx, Andy Charlie, Cristoballa, Globo, Panik, Mimmotek e molti altri.: 3293156732: 19.00