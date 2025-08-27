Andria, fuga di gas in via Sant’Andrea: traffico rallentato

ANDRIA – Una fuga di gas è stata segnalata inad Andria. Sul posto sono al lavoro squadre di operai, che hanno avviato gli scavi e sono già scesi a una profondità di circa quattro metri.

Al momento non è stata ancora individuata l’origine del guasto e non sono stati comunicati i tempi previsti per il ripristino. Il traffico nella zona risulta fortemente rallentato, con disagi per automobilisti e residenti.

Le autorità locali raccomandano di evitare l’area e di percorrere itinerari alternativi fino alla risoluzione del problema.