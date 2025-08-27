Ruvo di Puglia, arrestato marito per maltrattamenti: vittima la moglie con ferite su tutto il corpo

RUVO DI PUGLIA – Una donna di 34 anni di Ruvo di Puglia si è recata all’ospedale di Corato accompagnata dal marito, presentando ematomi diffusi su tutto il corpo e una ferita lacero-contusa sull’arcata sopraccigliare destra.

Il personale medico, insospettito dalle condizioni della paziente, ha attivato la procedura del Codice Rosso, facendo intervenire immediatamente la Polizia. L’uomo, un 36enne di Bitonto, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Trani. La donna è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Secondo quanto emerso dalle indagini e confermato dalla denuncia della vittima, le violenze sarebbero andate avanti per circa due anni, talvolta anche alla presenza della figlia piccola della coppia.