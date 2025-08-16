Bari, addio al vecchio ponte delle Ferrovie Appulo-Lucane in via Brigata Regina

Pubblicato:
BARI – Dopo oltre un secolo di servizio, il vecchio ponte ferroviario delle Ferrovie Appulo-Lucane in via Brigata Regina è stato rimosso. La struttura, che risaliva al 1915, è stata sostituita nell’ambito di un intervento di riqualificazione che prevede anche l’installazione di una nuova pensilina, firmata dall’architetto Stefano Boeri.

Per 110 anni quel ponte ha visto transitare i convogli delle FAL, diventando un simbolo silenzioso della città. La sua rimozione è avvenuta attraverso una complessa operazione ingegneristica: una gru cingolata di ultima generazione ha consentito lo smontaggio della storica infrastruttura in condizioni di massima sicurezza.

Il progetto di rinnovamento non si limita alla sostituzione del ponte: la nuova pensilina, dal design contemporaneo, punta a integrare modernità e funzionalità, ridisegnando l’aspetto di uno degli snodi urbani più trafficati.

L’intervento segna un passaggio importante per Bari, che guarda al futuro dei trasporti senza dimenticare la memoria delle sue infrastrutture storiche.
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post