Bari, addio al vecchio ponte delle Ferrovie Appulo-Lucane in via Brigata Regina
Per 110 anni quel ponte ha visto transitare i convogli delle FAL, diventando un simbolo silenzioso della città. La sua rimozione è avvenuta attraverso una complessa operazione ingegneristica: una gru cingolata di ultima generazione ha consentito lo smontaggio della storica infrastruttura in condizioni di massima sicurezza.
Il progetto di rinnovamento non si limita alla sostituzione del ponte: la nuova pensilina, dal design contemporaneo, punta a integrare modernità e funzionalità, ridisegnando l’aspetto di uno degli snodi urbani più trafficati.
L’intervento segna un passaggio importante per Bari, che guarda al futuro dei trasporti senza dimenticare la memoria delle sue infrastrutture storiche.
