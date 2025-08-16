Bari, addio al vecchio ponte delle Ferrovie Appulo-Lucane in via Brigata Regina

BARI – Dopo oltre un secolo di servizio, il vecchio ponte ferroviario delle Ferrovie Appulo-Lucane in via Brigata Regina è stato rimosso. La struttura, che risaliva al 1915, è stata sostituita nell’ambito di un intervento di riqualificazione che prevede anche l’installazione di una nuova pensilina, firmata dall’architetto Stefano Boeri.Per 110 anni quel ponte ha visto transitare i convogli delle FAL, diventando un simbolo silenzioso della città. La sua rimozione è avvenuta attraverso una complessa operazione ingegneristica: una gru cingolata di ultima generazione ha consentito lo smontaggio della storica infrastruttura in condizioni di massima sicurezza.Il progetto di rinnovamento non si limita alla sostituzione del ponte: la nuova pensilina, dal design contemporaneo, punta a integrare modernità e funzionalità, ridisegnando l’aspetto di uno degli snodi urbani più trafficati.L’intervento segna un passaggio importante per Bari, che guarda al futuro dei trasporti senza dimenticare la memoria delle sue infrastrutture storiche.