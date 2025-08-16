Ferragosto di paura sulla A14: tamponamento tra furgone e camper, due feriti

BISCEGLIE – Poco dopo la mezzanotte di Ferragosto, la tranquillità del viaggio si è trasformata in paura sulla A14, in direzione Bari. Un tamponamento ha coinvolto un furgone e un camper con a bordo una famiglia proveniente da Roma e diretta in Puglia per le vacanze estive.Il bilancio è di due feriti: l’autista del furgone e un passeggero del camper, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale di Andria. Sul posto sono intervenute due equipe del 118 di Trani, che hanno prestato le prime cure e coordinato i trasferimenti in ambulanza.La polizia stradale ha effettuato i rilievi e provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata, con conseguenti rallentamenti al traffico nel tratto interessato.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica conferma l’ennesima notte di Ferragosto ad alta intensità per le forze dell’ordine e i soccorritori, impegnati a garantire la sicurezza sulle arterie più trafficate della rete autostradale.