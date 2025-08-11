Bari, Mercato ex Manifattura Tabacchi: completati i lavori di copertura, riapre il settore ittico

BARI – Sono terminati i lavori di realizzazione delle nuove coperture nel settore ittico del mercato della ex Manifattura Tabacchi, tra via Crisanzio e via Ravanas. L’intervento, avviato a metà luglio, segue le prime operazioni di messa in sicurezza concluse ad aprile, necessarie dopo i danni provocati dal maltempo alle precedenti strutture.

I lavori, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione delle parti edilizie dei mercati comunali, hanno previsto la rimozione dei vecchi pannelli, l’installazione della sottostruttura per i nuovi elementi del tetto, il montaggio dei pannelli delle quattro pagode e la realizzazione di scossaline su misura per proteggere le giunzioni e prevenire infiltrazioni.

“Con questo intervento – spiega l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – restituiamo al settore ittico uno spazio sicuro e funzionale, pronto a riprendere pienamente le attività.”

Da domani, martedì 12 agosto, il settore ittico tornerà quindi ad accogliere venditori e clienti, riprendendo la vendita al pubblico.