Sannicola omaggia Lucio Dalla: il 17 agosto concerto gratuito in Piazza della Repubblica

SANNICOLA – Sarà una serata di musica e grandi emozioni quella in programma domenica 17 agosto alle ore 21:30 in Piazza della Repubblica, nell’ambito della rassegna Estate a Sannicola 2025. L’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune presenta “”, un concerto-evento dedicato al genio musicale e poetico di Lucio Dalla.

Sul palco, una band d’eccezione e una voce in grado di restituire tutta la forza, la dolcezza e l’energia del cantautore bolognese accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso brani indimenticabili come Caruso, L’anno che verrà, Piazza Grande, Anna e Marco e molti altri successi che hanno segnato la storia della musica italiana.

L’ingresso è gratuito e l’evento si preannuncia come un’occasione unica per cantare insieme e condividere ricordi, emozioni e suggestioni legate alle canzoni di un artista che continua a vivere attraverso la sua opera.

“Non sarà solo un tributo – sottolinea l’assessore e vicesindaco Patrizio Romano – ma un momento di comunità, per celebrare un patrimonio culturale che appartiene a tutti.”