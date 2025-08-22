Bari, più controlli contro l’abbandono dei rifiuti: arrivano anche i droni

BARI - La polizia metropolitana ha incrementato il numero di videotrappole attive sul territorio di Bari e provincia e, a seguito di una gara pubblica, potenzierà i controlli con un nuovo servizio che prevede anche l’utilizzo dei droni. L’attività partirà già dalla prossima settimana.Il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza sta già dando i primi risultati, anche se il numero di sanzioni resta ancora elevato. Nonostante i controlli, infatti, non mancano i cosiddetti “furbetti” che scelgono zone periferiche e nascoste per liberarsi di rifiuti, trasformandole in vere e proprie discariche a cielo aperto.L’obiettivo dell’operazione è intensificare il contrasto a un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità ambientali dell’area metropolitana.