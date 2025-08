Bari, riqualificazione di piazza Aldo Moro: scoperto ipogeo militare durante gli scavi

BARI - Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza Aldo Moro, di fronte alla stazione centrale di Bari. Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza, si stanno definendo gli ultimi dettagli per il recupero del basolato originario della piazza, nell’ambito di un intervento che punta a restituire valore storico e funzionale all’area.

Durante gli scavi per la posa delle nuove condotte idriche, gli operai hanno rinvenuto un complesso ipogeo che, secondo le prime valutazioni, potrebbe trattarsi di una struttura militare risalente al periodo delle guerre mondiali. In seguito al ritrovamento, sono state immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza dell’area.

In attesa di ulteriori accertamenti, i lavori proseguiranno in sinergia con gli enti competenti, seguendo le indicazioni fornite. Intanto, il Genio Militare avvierà le ispezioni previste per situazioni di questo tipo, con l’obiettivo di classificare il sito e analizzare nel dettaglio i reperti rinvenuti.