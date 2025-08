Bari, intensificati i controlli della Polizia: otto avvisi orali, DASPO urbani e divieti di ritorno

BARI - Prosegue con determinazione l’attività di contrasto alla criminalità da parte della Polizia di Stato, attraverso l’adozione di misure di prevenzione mirate alla tutela della sicurezza pubblica e del territorio.

Negli ultimi giorni sono stati notificati otto avvisi orali a soggetti già noti alle forze dell’ordine, ritenuti socialmente pericolosi in seguito a recenti reati. Parallelamente, sul fronte del controllo del territorio, sono stati emessi tre provvedimenti di divieto di ritorno: due nel comune di Turi e uno nel comune di Bari. I destinatari sono stati sorpresi in flagranza di reato per delitti contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla lista degli interventi si aggiunge una proposta di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, rivolta a persone sistematicamente dedite ad attività illecite da cui traggono sostentamento economico. La misura si inserisce nel quadro delle cinque già avanzate nel mese di luglio.

Sul piano della prevenzione urbana, sono stati adottati quattro provvedimenti di DASPO urbano. Uno ha riguardato il divieto di accesso a un pub nel comune di Monopoli, mentre gli altri tre hanno colpito soggetti destinatari di provvedimenti analoghi nei confronti di esercizi pubblici nel comune di Bari.

Tutte le misure sono state disposte dal Questore di Bari e si inseriscono in una strategia complessiva volta a rafforzare la sicurezza urbana e a prevenire ogni forma di illegalità, soprattutto nei contesti cittadini e in occasione di eventi pubblici.