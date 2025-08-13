Bari, servizi sociali attivi anche a Ferragosto: assistenza garantita per anziani, senza dimora e persone fragili

BARI - Anche durante il weekend di Ferragosto, come in tutte le giornate festive estive, l’assessorato comunale al Welfare di Bari, in collaborazione con la rete territoriale, assicurerà i servizi di supporto alle persone più vulnerabili.Il Centro sociale polivalente per anziani GEA, nella sede centrale di via Dante, resterà aperto giovedì 14 e sabato 16 agosto dalle 8 alle 13 per segnalazioni e richieste, con assistenza attiva dalle 8.30 in caso di fragilità. In programma attività di animazione: il 14 agosto, alle 9:30, laboratorio di recitazione e laboratorio di sartoria; alle 15:30 “Giochiamo in libertà”; alle 16:30 “Estate con i Nonni – Festa di Ferragosto” (su prenotazione). Il 16 agosto, alle 15:30, ancora “Giochiamo in libertà” e alle 17:00 “Cinema d’Estate al Centro” (su prenotazione). Presso la sede di viale della Repubblica sarà attivo lo Sportello di Ascolto Sociale il 14 agosto, dalle 9 alle 12, mentre a Livatino 94, il 16 agosto, dalle 16 alle 19, è in programma il Cineforum (su prenotazione). Prosegue inoltre il programma Serenità Anziani, a supporto degli anziani vulnerabili. Per informazioni è possibile contattare il numero 080 5227511 o il Numero Verde 800 063 538.Il Centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51” sarà aperto senza variazioni di orario dal 14 al 16 agosto, dalle 8.30 alle 20.30, garantendo lo sportello povertà dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17 in tutti e tre i giorni, e lo sportello badanti il 14 agosto dalle 16 alle 18, su appuntamento. Saranno attivi i servizi di bassa soglia: accesso ai servizi igienici dalle 9 alle 20, deposito bagagli dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, prenotazione e distribuzione dei pasti con pranzo dalle 12.30 alle 14 (prenotazioni 9-10.30) e cena dalle 18.30 alle 19.30 (prenotazioni 13-15.30). Il 15 agosto, dalle 16 alle 18, è previsto il “Party di Ferragosto” con musica, balli e merende.Resteranno operative tutte le Case di comunità diffuse sul territorio comunale e saranno garantiti gli inserimenti di emergenza presso il Centro di accoglienza notturna Andromeda, l’Alloggio sociale Sole/Luna, la Chill House, il Centro di accoglienza notturna Don Vito Diana (Caritas) e la Casa Ain Karem per sole donne (Caritas). Nell’ambito del progetto “Aperti per Ferie”, a cura dell’associazione In.Con.Tra, il bar sociale di piazza Balenzano offrirà colazioni gratuite, caffè e momenti di socialità dalle 9.30 alle 11.30. Inoltre, grazie al food truck donato dalla Fondazione Progetto Arca Onlus di Milano, i volontari dell’associazione distribuiranno pasti caldi dalle 12 alle 16 alla stazione centrale, in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto.L’Unità di Strada “Care for People” sarà attiva dal 13 al 16 agosto, dalle 20 alle 2 del mattino, con soste nei luoghi abitualmente frequentati da persone senza dimora e nei punti di ritrovo dei più giovani, offrendo sostegno psico-sociale, orientamento ai servizi socio-sanitari e consulenze sulle dipendenze patologiche. Il 13 e 14 agosto l’attività sarà focalizzata sul monitoraggio e il presidio delle zone più frequentate dalle persone senza dimora. Il 15 agosto, dalle 12 alle 18, l’équipe sarà sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per attività di prevenzione e sensibilizzazione, mentre il 16 agosto opererà dalle 20 alle 23 in via Argiro e, successivamente, dalle 23 alle 2 al Parco Rossani.La Caritas Diocesana garantirà la distribuzione della cena il 15 e 16 agosto presso la mensa delle Missionarie di Carità in via Capruzzi 23.Il Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) sarà attivo h24 anche a Ferragosto, in rete con i servizi sociali dei Municipi, la Polizia locale, le forze dell’ordine, la Questura, la Prefettura, l’ASL e il Centro antiviolenza comunale. È rivolto a persone in difficoltà, anziani soli, migranti, donne vittime di violenza e minori in emergenza. I contatti sono il Numero Verde 800 093470 e il telefono 080 8493594.Il Centro antiviolenza del Comune di Bari sarà raggiungibile per sostegno psicologico, sociale e legale attraverso il Numero Verde 800 202330 e il numero di Pronto Intervento 328 8212906.