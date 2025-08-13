Concerto all’alba “InCanti diVersi”: musica e memoria per Davide D’Accolti

POLIGNANO A MARE - A Polignano a Mare, la musica torna a incontrare la luce del primo giorno, in un rito che celebra la bellezza e ricorda una vita spezzata troppo presto. Sabato 30 agosto 2025, alle ore 5, il giardino lato mare del Museo Pino Pascali sarà il palcoscenico naturale dell’ottava edizione di InCanti diVersi, il concerto all’alba dedicato a Davide Gaetano D’Accolti, giovane musicista di 23 anni, vittima di un incidente stradale nel 2016 sulla statale 16 alle porte di Bari.L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata dall’Associazione Musica d’InCanto “Davide Gaetano D’Accolti”, grazie all’impegno della presidente Maria Antonietta Ressa e di Gianni e Silvia D’Accolti, padre e sorella di Davide. «Vorremmo rivolgerci – ricordano – a chi sta vivendo un momento in cui sembra impossibile farcela, a chi sente di vivere una frattura. Vorremmo che da un muro rotto riuscisse a filtrare la luce. E vorremmo dirlo anche agli altri, perché comprendano che una presenza, un sorriso, una parola sincera possono essere una salvezza».Sul prato affacciato sul mare, di fronte allo Scoglio dell’Eremita, si esibirà una formazione internazionale capace di fondere jazz, pop e atmosfere intime: Paola Folli alla voce, Claudio “Wally” Allifranchini al sax, Giuseppe Bassi al contrabbasso, Mimmo Campanale a batteria e percussioni, Nando Di Modugno alle chitarre, Alberto Di Leone alla tromba e Daniel Karlsson al pianoforte. Gli artisti suoneranno senza palco né barriere, alla stessa altezza del pubblico, per un abbraccio musicale fatto di pura condivisione.La mattinata si aprirà con una riflessione di don Gaetano Luca Amore, parroco della Chiesa Matrice, che inviterà a vedere nell’alba non una vittoria sul buio, ma il segno di un’altra possibilità, di un nuovo cammino possibile. A seguire, Raffaele Diomede – scrittore ed educatore, da sempre vicino ai giovani e agli ultimi – porterà testimonianze di rinascita e resistenza tratte anche dal suo libro Carne amara (Florestano Edizioni), intrecciando la propria esperienza con la storia di Davide, per trasformare la rabbia in memoria attiva.Dopo il sorgere del sole, il direttore del Museo Pino Pascali, Giuseppe Teofilo, offrirà una riflessione sulla forza creatrice dell’arte, capace di generare ciò che non esisteva e di restituire unicità a ogni individuo. Un’arte che, oltre a vivere nei luoghi istituzionali, entra anche nelle vite e nei contesti più fragili, come il carcere, per aprire nuove possibilità di riscatto. «Ogni anno proviamo a rappresentare, attraverso l’arte e la bellezza che ci circondano, che la vita attraversa il buio e che non bisogna temerlo – sottolineano gli organizzatori – perché anche la notte più nera ha il suo destino nella luce di una nuova alba. Il ricordo di Davide rimane vivo nel portare avanti ciò che lui aveva di più bello: la musica».L’evento, realizzato con la collaborazione della Chiesa Matrice di Polignano a Mare e della Fondazione Museo Pino Pascali, gode del patrocinio del Comune di Polignano a Mare. Per informazioni è possibile contattare il 320 314 4989 (Maria Antonietta Ressa) o il 331 735 5095 (Silvia D’Accolti), oppure scrivere a info@musicadincanto.it.