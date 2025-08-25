Bari, siglato protocollo tra Comune e Nucleo di Protezione Civile per vigilanza non armata alla Procura

Questa mattina a Palazzo di Città è stato sottoscritto un nuovo, finalizzato allo svolgimento delpresso la sede della Procura della Repubblica di Bari.

Hanno firmato il documento il sindaco Vito Leccese e Domenico Lananna, presidente dell’associazione, nata da una riorganizzazione interna dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Bari. Il nuovo accordo, valido fino al 31 ottobre 2025, aggiorna e modifica quanto già previsto nel precedente protocollo sottoscritto lo scorso 1 novembre.

Il servizio prevede l’impiego di cinque unità volontarie, dotate di distintivi di riconoscimento, che avranno il compito di osservare e segnalare situazioni o fatti che richiedano interventi urgenti da parte di istituzioni e uffici competenti, come Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso e reparti comunali.

Il Comune riconoscerà ai volontari un rimborso forfettario, mentre l’associazione si impegna a garantire la copertura assicurativa dei soci impiegati. Il protocollo prevede inoltre che il Nucleo di Protezione Civile ANC assicuri il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei diritti dell’utenza e delle norme nazionali e regionali pertinenti al servizio.