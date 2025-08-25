CittàdiDanza a Trani: parola e corpo si incontrano in un talk e una performance

La danza non è solo movimento, ma linguaggio, segno e pensiero che si fa corpo. Su questo dialogo si concentra l’appuntamento dipresso ildi Trani, nell’ambito del festival, con ingresso gratuito.

Protagoniste dell’incontro saranno Valeria Simone, regista, drammaturga e dramaturg, e Marilù Ursi, giornalista e communication manager, entrambe fondatrici della compagnia Acasă. Le due artiste presenteranno il progetto Archivio e Centro di Drammaturgia “Tutto il Teatro” e guideranno il talk dal titolo:

“Forma e significato. Qual è il ruolo della drammaturgia nella danza?”. L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come parola e movimento possano intrecciarsi, generando narrazioni nuove e necessarie.

La conversazione sarà seguita dalla performance “Real Doll”, di e con Maristella Tanzi, danzautrice e co-fondatrice della compagnia QuaLiBò, vincitrice del Premio GD’A Puglia. Lo spettacolo, tratto dal progetto corale Sworkers, ideato da Valeria Simone, esplora il tema della prostituzione attraverso le storie e le voci delle/dei sex workers, mettendo in relazione danza, teatro e filosofia.

Le protagoniste

Valeria Simone, dottoressa di ricerca in filosofia contemporanea, lavora da anni a un teatro che unisce parola e corpo, etica e scena, affrontando temi urgenti e spesso rimossi, dai diritti delle donne migranti al traffico di esseri umani.

Marilù Ursi, esperta di promozione culturale e formazione del pubblico, collabora con compagnie e festival nazionali e internazionali e insegna Comunicazione culturale al DAMS dell’Università di Bari.

Maristella Tanzi interpreta una danza di ricerca e profondità, capace di attraversare corpi e sguardi con un linguaggio unico.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinarsi al cuore della creazione artistica, esplorando il punto di incontro tra teoria e pratica, parola e gesto.

📌 Info evento

Data: sabato 31 agosto 2025

Orario: ore 17:45

Luogo: Boschetto della Villa Comunale, Trani

Ingresso: gratuito



