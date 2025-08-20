Barletta, due rapine in poche ore: arrestato 47enne

Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile di due rapine a mano armata commesse nel giro di poche ore nella zona 167 della città.

Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato individuato e bloccato grazie a un’attività investigativa rapida e mirata.

La prima rapina si è verificata intorno alle 11:45 in via dei Pini: un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un casco ha minacciato la cassiera di un negozio, costringendola a consegnare l’incasso, per poi fuggire in bicicletta. Le indagini hanno permesso di rinvenire parte degli indumenti usati dal rapinatore durante l’azione.

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 19:50, con modalità analoghe. Questa volta l’uomo, con il volto coperto da una calza, ha rapinato un altro esercizio commerciale, abbandonando poi l’arma utilizzata. I primi rilievi hanno accertato che si trattava di un congegno lancia-razzi, simile per aspetto a un’arma da fuoco.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare il presunto autore poche ore dopo. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. In suo possesso è stata trovata parte della refurtiva; ulteriori perquisizioni hanno consentito di recuperare il casco, gli abiti usati e la bicicletta impiegata per le rapine.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 47enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Trani. Il Tribunale ha poi convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che i provvedimenti adottati non sono definitivi e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.