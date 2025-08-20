Lecce, conclusa l’attività estiva di supporto dei 35 allievi marescialli della Guardia di Finanza
LECCE - Presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, 35 allievi marescialli hanno concluso con successo l’attività di supporto predisposta dal Ministero dell’Interno per la stagione estiva.
Per due settimane i militari sono stati impiegati nei Reparti della provincia, partecipando a servizi di vigilanza, prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale, nonché alla tutela della legalità economica sul territorio salentino.
Il Comandante Provinciale, Col. t.ST Stefano Ciotti, ha espresso il proprio ringraziamento agli allievi per l’impegno profuso, formulando i migliori auspici per il prosieguo del loro percorso formativo.
