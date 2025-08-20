Grottaglie ospiterà la costruzione dell’aereo più grande al mondo
Si tratta del WindRunner, velivolo da 4 miliardi di dollari per il trasporto di pale eoliche. Sindaco entusiasta: “Individuata l’area”. I sindacati: “Nessun legame con Leonardo”
GROTTAGLIE – Arriverà a Grottaglie il WindRunner, l’aereo più grande al mondo progettato per il trasporto intercontinentale di pale eoliche lunghe fino a 105 metri. Un investimento colossale da 4 miliardi di dollari, che sta già accendendo entusiasmo tra amministratori locali e sindacati.
Il sindaco ha confermato che l’area destinata alla costruzione è stata già individuata, sottolineando l’importanza strategica dell’operazione per il territorio.
Dai sindacati, tuttavia, arriva una precisazione: il nuovo velivolo non avrà alcun collegamento con lo stabilimento Leonardo di Grottaglie, ma sorgerà in una zona differente.