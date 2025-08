Benedetta Pilato conquista il bronzo ai Mondiali di Singapore nei 50 rana

SINGAPORE – Benedetta Pilato aggiunge un altro prestigioso tassello alla sua carriera, conquistando la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore, con il tempo di 30”14.Sul gradino più alto del podio è salita la lituana Ruta Meilutyte, che si conferma campionessa mondiale nella specialità. Argento alla cinese Tang Qianting, mentre sfuma di un soffio il podio per l’altra azzurra in gara, Anita Bottazzo, quarta al traguardo.Per la ventenne pugliese, originaria di Taranto, si tratta della quinta medaglia iridata nella distanza che l’ha resa celebre. «È la mia quinta medaglia mondiale nei 50, sono competitiva e ci provo sempre, anche se ero più forte una volta», ha dichiarato con il suo consueto sorriso a fine gara. «Il 50 mi ha fatto conoscere al mondo. Questa costanza è frutto di tanto lavoro. È la ciliegina sulla torta che quest’anno ancora mancava. Sono felice».Un risultato che conferma la solidità e la determinazione dell’atleta azzurra, ormai punto fermo del nuoto mondiale nella rana sprint.Con ironia, Pilato ha poi raccontato il dietro le quinte del mondiale, commentando con simpatia: «Ho fatto fatica a guardare i 100 rana da fuori, ma domani ci godiamo Bali in vacanza con Anita». Una meritata pausa dopo l’ennesima impresa internazionale.