Tragedia a Tricase Porto: 61enne si accascia in mare e muore davanti ai nipotini

TRICASE – Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in tragedia questa mattina a Tricase Porto, dove un uomo di 61 anni, originario della frazione di Tutino (Tricase), ma da tempo residente in Germania, è morto improvvisamente mentre era in acqua con i suoi nipotini.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava immerso fino alla vita in una conca naturale di acqua bassa, insieme ai bambini. Stavano giocando serenamente, quando all’improvviso il 61enne si è accasciato in acqua, probabilmente colto da un malore improvviso.I nipotini, spaventati, avrebbero iniziato a piangere, attirando l’attenzione dei presenti. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e un’auto medica, ma nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Tricase, che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause esatte del decesso non sono ancora state accertate, anche se l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso.La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto e tornava spesso per le vacanze estive. Una morte improvvisa e straziante, avvenuta sotto gli occhi dei suoi familiari, in un luogo che avrebbe dovuto essere sinonimo di spensieratezza e serenità.