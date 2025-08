Bitonto, scontro tra camion e Fiat 600 sulla Poligonale: ferita coppia di anziani

BITONTO - Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla strada poligonale di Bitonto, dove si sono scontrati un mezzo pesante e una Fiat 600. A bordo dell’utilitaria viaggiava una coppia di anziani, entrambi rimasti feriti a seguito dell’impatto.

La donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato i due anziani presso il Policlinico e l’ospedale San Paolo di Bari. Le condizioni dei due feriti non sarebbero gravi, ma sono stati trattenuti per accertamenti.

Ferite lievi per il conducente del camion, che non ha necessitato di ricovero. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Bitonto, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico.