Blitz dei Nas nel Brindisino: sanzioni, sequestri e sospensioni in ristoranti, hotel e supermercati

Ispezioni a tappeto da parte deinei comuni della provincia di Brindisi hanno portato alla luce numerosein diverse attività commerciali, in particolare

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 375 chili di alimenti tra preparati gastronomici, prodotti ittici e carni, privi di tracciabilità o conservati in condizioni non idonee. In più di una struttura, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tali da determinare in alcuni casi la sospensione immediata delle attività.

In un agriturismo, è stato inoltre accertato l’abusivo esercizio di attività estetiche e di centro benessere, svolte senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle normative di settore.

Controlli e sequestri sono stati eseguiti anche in alcuni supermercati della zona, dove sono state elevate sanzioni per violazioni legate alla conservazione degli alimenti e all'etichettatura.

Le operazioni rientrano in un piano estivo di controlli straordinari su tutto il territorio nazionale volto a garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso turistico.