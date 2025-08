Incidente sulla SS16 a Bari: muore 49enne in moto all’altezza di via Gentile

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri sulla, in direzione sud. A perdere la vita è stato un, vittima di una rovinosa caduta dopo aver perso il controllo del mezzo.

L’uomo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha trascorso la notte in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il suo decesso è stato confermato nelle prime ore del mattino.

La Polizia Locale di Bari si è occupata dei rilievi sul posto e sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.