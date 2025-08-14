Brindisi, 12enne denuncia abusi in un villaggio turistico: indagato un 18enne
L’episodio si sarebbe verificato sulla spiaggia di un villaggio turistico dove entrambi, vittima e presunto autore, si trovano in vacanza. Come previsto dal protocollo rosa, sono in corso accertamenti, comprese verifiche sanitarie, per riscontrare la ricostruzione fornita dalla ragazzina e raccogliere elementi utili all’inchiesta.
Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, sottolineando che le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.