Brindisi, 12enne denuncia abusi in un villaggio turistico: indagato un 18enne

BRINDISI – I Carabinieri stanno indagando su presunti abusi denunciati da una 12enne in vacanza in provincia di Brindisi. La minore, secondo quanto riferito ai genitori, avrebbe indicato come autore un 18enne, già identificato e che respinge ogni addebito. Nei suoi confronti potrebbe essere ipotizzata l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima.L’episodio si sarebbe verificato sulla spiaggia di un villaggio turistico dove entrambi, vittima e presunto autore, si trovano in vacanza. Come previsto dal protocollo rosa, sono in corso accertamenti, comprese verifiche sanitarie, per riscontrare la ricostruzione fornita dalla ragazzina e raccogliere elementi utili all’inchiesta.Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, sottolineando che le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.