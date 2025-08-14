Milano, oggi l’addio a Cecilia De Astis: travolta da un’auto rubata guidata da minori non imputabili

MILANO – Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di San Barnaba, i funerali di Cecilia De Astis, 71 anni, travolta e uccisa lunedì scorso in via Saponaro, alla periferia sud di Milano. La donna è stata investita da un’auto rubata con a bordo quattro ragazzini rom di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, tra cui una minore. Avendo meno di 14 anni, i giovani non sono imputabili.Nelle ultime ore tre dei quattro ragazzi sono stati rintracciati e collocati in comunità protette. Il provvedimento d’urgenza è stato disposto ai sensi dell’art. 403 del codice civile, in accordo con la Procura minorile, dopo che le famiglie si erano allontanate dalle loro abitazioni senza dare comunicazioni.La polizia locale ha spiegato che una delle minori è stata fermata sull’autostrada A6 Torino–Savona, all’altezza del casello di Fossano, in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il presunto conducente dell’auto, sono stati invece individuati in Piemonte, in un terreno agricolo nel comune di Beinasco.Proseguono intanto le ricerche per rintracciare il quarto minore, attualmente irreperibile.