Brindisi, arriva in ospedale con dolori addominali: scopre di essere incinta e partorisce

BRINDISI - Credeva di essere in sovrappeso, invece era incinta alla 37esima settimana. Protagonista della vicenda una donna di 33 anni di Brindisi, che si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino lamentando forti dolori addominali.

Giunta in ambulanza dopo una prima visita in ambulatorio, i medici hanno immediatamente individuato la vera causa del malessere: una gravidanza ormai a termine, scoperta solo in quel momento. È stata quindi allestita d’urgenza la sala parto, dove la donna ha dato alla luce una bambina di poco più di tre chili, in buone condizioni.

Si tratta del quarto figlio per la 33enne, che ha spiegato di non essersi accorta della gravidanza, attribuendo l’aumento di peso ad altre cause. Un caso raro, ma non isolato, che ha sorpreso anche il personale medico.