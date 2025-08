Martina Franca, ore di apprensione per la scomparsa di Antonio Sisto

MARTINA FRANCA – Cresce la preoccupazione per, 52 anni, di cui. L’uomo è uscito di casa in mattinata e non ha più fatto ritorno. Da quel momento, e, un, risulta scomparso.

I familiari, fortemente preoccupati, hanno lanciato un appello pubblico chiedendo l’aiuto di chiunque possa averlo visto o possa fornire informazioni utili. Secondo le prime ipotesi, Antonio potrebbe trovarsi in uno stato confusionale.

Le ricerche sono state avviate dai Carabinieri, immediatamente allertati. Chiunque abbia visto Antonio Sisto o il suo veicolo è invitato a contattare le forze dell’ordine. Anche una segnalazione minima potrebbe rivelarsi decisiva.