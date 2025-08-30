Buona Puglia Food Festival 2025: Girofle Rosato si conferma il migliore

LECCE – Si è conclusa martedì sera nella suggestiva Masseria Francescani la 27ª edizione del Buona Puglia Food Festival e della rassegna Rosati in Terra di Rosati, dedicata ai migliori vini rosati pugliesi. L’evento, ideato da Francesco Nacci e organizzato con Lello Lacerenza, ha visto la collaborazione di Fiorella Perrone della Gambero Rosso Academy Lecce.

Durante le tre serate di degustazioni, sono stati presentati circa 100 vini rosati, piatti della tradizione locale e creazioni gourmet di chef provenienti da tutta Italia. La rassegna si è chiusa con una cena di gala alla quale hanno partecipato ospiti selezionati e i rappresentanti delle cantine vincitrici.

Nove le categorie di vini premiati: Aglianico, Bombino Nero, Malvasia Nera, Montepulciano, Negroamaro, Primitivo di Manduria, Primitivo di Gioia del Colle, Susumaniello e Uva di Troia. Il titolo di miglior vino rosato assoluto è andato al Girofle Salento IGP Rosato Negroamaro 2024 della Garofano Vigneti e Cantine di Copertino. A ritirare il premio è stata Renata Garofano, che ha ricordato l’importanza della tradizione familiare e del legame con il territorio.

La selezione dei vincitori è stata affidata a due giurie: una di esperti, guidata dal giornalista enogastronomico Massimo Di Cintio, e una formata dal pubblico presente alle degustazioni. Tra i vini premiati dalla giuria e dal pubblico figurano etichette di rilievo come Susumà (Susumaniello), Marisa Primitivo (Primitivo), Rosato di Negroamaro Capirussu (Negroamaro) e Furia di Calafuria (Negroamaro).

La serata ha unito degustazioni, abbinamenti gourmet e artigianato, con piatti firmati da chef come Samuele Toma, Leonardo D’Ingeo, Ippazio Turco, Vitantonio Lombardo e Daniele Seviroli, oltre alla pasticceria di Francesco Pellegrino.

Salutata l’edizione salentina, la kermesse proseguirà a Trani dal 5 al 7 settembre, celebrando ancora una volta i vini rosati e le eccellenze enogastronomiche della Puglia.