Carosino: i bambini protagonisti del campus “Benvenuti a Carosinopoli” in vista della 59ª Sagra del Vino
CAROSINO - A Carosino, in provincia di Taranto, i bambini si stanno preparando con entusiasmo per la 59ª Sagra del Vino grazie al centro estivo comunale “Benvenuti a Carosinopoli – campus 2025”, organizzato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Onofrio Di Cillo.
Il progetto, gestito da Compagnia Areté Aps in collaborazione con Isonomia Aps e altre realtà del territorio, coinvolge bambini dai 5 ai 12 anni in laboratori ludico-ricreativi dedicati al vino, simbolo della cultura e dell’economia locale.
Tra le attività più apprezzate, il laboratorio “Il Grappolo creativo”, dove i bambini realizzano un festone in panno lenci raffigurante un grappolo d’uva, che sarà esposto durante la Sagra. Nel laboratorio ceramico “La terra che custodisce”, i piccoli partecipanti creano lo strulo in argilla, la tradizionale brocca del vino, seguiti da maestri ceramisti.
Non mancano esperienze artistiche e di gruppo come il laboratorio “Il nettare degli Dei: la danza, la voce, le emozioni”, volto a sviluppare consapevolezza di sé e capacità relazionali. Ogni bambino realizza inoltre una maglietta personalizzata con il proprio grappolo d’uva, da portare a casa come ricordo.
Parallelamente, la cooperativa Piccoli Passi ha avviato un campus estivo per i più piccoli fino a quattro anni, con un mini vigneto dove i bambini simulano tutte le fasi della vinificazione, dalla vendemmia alla pigiatura, avvicinandosi così all’antica tradizione del vino di Carosino.
Il campus rappresenta un’occasione unica per avvicinare i più giovani alle tradizioni locali, educandoli al senso di comunità e al patrimonio culturale del territorio.