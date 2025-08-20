Margherita di Savoia: auto incendiate, la consigliera Di Bari (M5S) chiede azioni concrete contro la criminalità

MARGHERITA DI SAVOIA – Gli incendi dolosi che nelle scorse notti hanno distrutto decine di auto nel centro di Margherita di Savoia hanno suscitato forte preoccupazione tra cittadini e istituzioni.

La consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari ha partecipato al consiglio comunale monotematico convocato in seguito agli episodi, sottolineando la necessità di una risposta immediata e coordinata. “Bruciare le auto in pieno centro vuol dire minacciare l’intera comunità, che vive di lavoro, turismo e accoglienza”, ha dichiarato.

Di Bari ha ribadito l’importanza di fare squadra tra istituzioni, amministrazione, forze dell’ordine e cittadini, invitando a trasformare l’impegno in azioni concrete. La consigliera ha annunciato l’intenzione di chiedere al presidente della Commissione regionale d’inchiesta sulla criminalità organizzata, Caroli, di approfondire la questione, al fine di prevenire futuri episodi e individuare i responsabili.

“Margherita di Savoia non è piegata dall’illegalità, ma è una comunità viva che vuole rialzare la testa. Dobbiamo difendere la bellezza e le potenzialità di questo territorio, perché economia e fiducia dei cittadini non possano essere ostaggio della paura”, ha concluso Di Bari, impegnandosi a lavorare con determinazione per un futuro più sicuro.