A14: chiuso temporaneamente il tratto Termoli-Poggio Imperiale per fumo da incendio

TERMOLI - Il tratto autostradale A14 compreso fra Termoli e Poggio Imperiale, in direzione Bari, è stato chiuso temporaneamente a causa del fumo proveniente da un incendio esterno alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento non si registrano code.

Gli automobilisti provenienti da Pescara e diretti verso Bari sono invitati a uscire a Termoli e rientrare a Poggio Imperiale.

