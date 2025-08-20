A14: chiuso temporaneamente il tratto Termoli-Poggio Imperiale per fumo da incendio

TERMOLI - Il tratto autostradale, in direzione Bari, è stato chiuso temporaneamente a causa delalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento non si registrano code.

Gli automobilisti provenienti da Pescara e diretti verso Bari sono invitati a uscire a Termoli e rientrare a Poggio Imperiale.