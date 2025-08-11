Centri per l’impiego di Brindisi: 53 annunci e 76 posti di lavoro, turismo e ristorazione trainano il mercato

BRINDISI – Opportunità di lavoro in crescita per il territorio brindisino. Il 31° report settimanale elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, relativo all’ultima settimana di luglio, registrasul portale regionale “LavoroXTe” per un totale diin diversi comparti produttivi.

A guidare la classifica settoriale è il comparto turismo e ristorazione con 21 posti disponibili. Seguono il commercio (12 posizioni) e la sanità (10 risorse ricercate). Il settore edilizia conta 9 offerte, mentre il trasporto ne presenta 4. Tre le figure richieste rispettivamente nei comparti metalmeccanico, logistica e servizi alla persona. A completare il quadro, 2 posizioni in agricoltura e zootecnia, 2 in assistenza domiciliare, 2 nel settore alimentare e 2 nell’artigianato, oltre a un’offerta ciascuno per il comparto tessile e quello amministrativo. Presente anche un annuncio dedicato alle categorie protette.

Il report segnala, inoltre, diverse opportunità professionali e formative all’estero tramite la rete EURES, insieme a corsi di formazione per diplomati e disoccupati, oltre ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Aggiornamenti costanti sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, dove vengono segnalati eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e attività di orientamento.

I Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni) restano a disposizione di cittadini e imprese per supporto, informazioni e assistenza. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì (15:00-16:30) e il giovedì su appuntamento.