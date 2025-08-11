Centri per l’impiego di Brindisi: 53 annunci e 76 posti di lavoro, turismo e ristorazione trainano il mercato
BRINDISI – Opportunità di lavoro in crescita per il territorio brindisino. Il 31° report settimanale elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, relativo all’ultima settimana di luglio, registra 53 annunci attivi sul portale regionale “LavoroXTe” per un totale di 76 posizioni aperte in diversi comparti produttivi.
A guidare la classifica settoriale è il comparto turismo e ristorazione con 21 posti disponibili. Seguono il commercio (12 posizioni) e la sanità (10 risorse ricercate). Il settore edilizia conta 9 offerte, mentre il trasporto ne presenta 4. Tre le figure richieste rispettivamente nei comparti metalmeccanico, logistica e servizi alla persona. A completare il quadro, 2 posizioni in agricoltura e zootecnia, 2 in assistenza domiciliare, 2 nel settore alimentare e 2 nell’artigianato, oltre a un’offerta ciascuno per il comparto tessile e quello amministrativo. Presente anche un annuncio dedicato alle categorie protette.
Il report segnala, inoltre, diverse opportunità professionali e formative all’estero tramite la rete EURES, insieme a corsi di formazione per diplomati e disoccupati, oltre ai programmi Garanzia Giovani e NEET.
Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Aggiornamenti costanti sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, dove vengono segnalati eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e attività di orientamento.
I Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni) restano a disposizione di cittadini e imprese per supporto, informazioni e assistenza. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì (15:00-16:30) e il giovedì su appuntamento.