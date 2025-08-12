Cincinnati, Sinner batte Diallo e vola agli ottavi

janniksin Ig

CINCINNATI - Jannik Sinner, numero 1 del mondo, supera il canadese Gabriel Diallo (n. 35 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 52 minuti e conquista l’accesso agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati.

Avvio in salita per l’azzurro, che nel secondo gioco concede il break con tre doppi falli, ma reagisce subito strappando il servizio a zero e infilando cinque game consecutivi per chiudere il primo set. La chiave è stata la risposta: nel parziale d’apertura Diallo ha vinto appena il 6% dei punti sulla seconda di servizio.

Il secondo set, condizionato da problemi tecnici e un allarme in tribuna, è stato più equilibrato. Il canadese ha alzato la percentuale di prime all’80%, togliendo ritmo a Sinner e annullando l’unica palla break sul 5-5. Al tie-break, dopo continui capovolgimenti, l’azzurro sfrutta un errore a rete dell’avversario e chiude al primo match point.

Dopo l’incontro, Sinner si è fermato per un supplemento di allenamento, segno del suo perfezionismo. Prossimo avversario: il francese Adrian Mannarino, vittorioso in tre set su Tommy Paul.