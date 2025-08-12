Milano, investita e uccisa 71enne: rintracciati quattro minori a bordo dell’auto rubata

MILANO - Sono stati rintracciati dalla Polizia Locale di Milano i quattro giovanissimi che, secondo le indagini, si trovavano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, mentre camminava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Dopo l’incidente, i quattro erano fuggiti. Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni. Sono in corso operazioni di identificazione e perquisizioni. Secondo le prime informazioni, vivrebbero in un campo rom.