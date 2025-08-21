Continuano i lavori di ripristino delle basole nella Città Vecchia
Proseguono a Bari vecchia gli interventi di sostituzione e ripristino delle basole danneggiate in diverse strade e piazze del centro storico, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità. Si tratta di lavori programmati per rispondere in maniera tempestiva alle emergenze che riguardano strade, marciapiedi e piazze della città.
Gli interventi, avviati lo scorso ottobre, hanno interessato negli ultimi giorni via Venezia, piazza San Nicola (zona Basilica), piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Nuccio Serra (zona Castello Svevo), piazza della Libertà, largo San Sabino, via Federico II di Svevia, strada Amendoni (vicino al monumento dedicato a Michele Fazio), vico II San Francesco della Scarpa e il lungomare Imperatore Augusto.
Scaramuzzi ha sottolineato che si tratta di “piccoli cantieri rapidi” che consentono sia di mettere in sicurezza le aree danneggiate sia di tutelare la bellezza dei centri storici.
Interventi significativi, inoltre, riguardano anche Carbonara, dove da aprile sono in corso i lavori di riassetto viario e riqualificazione delle basole lungo corso Vittorio Emanuele, via Palmento e nella viabilità intorno a piazza Massari.
