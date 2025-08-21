Continuano i lavori di ripristino delle basole nella Città Vecchia

Proseguono a Bari vecchia gli interventi di sostituzione e ripristino delle basole danneggiate in diverse strade e piazze del centro storico, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità. Si tratta di lavori programmati per rispondere in maniera tempestiva alle emergenze che riguardano strade, marciapiedi e piazze della città.Gli interventi, avviati lo scorso ottobre, hanno interessato negli ultimi giorni via Venezia, piazza San Nicola (zona Basilica), piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Nuccio Serra (zona Castello Svevo), piazza della Libertà, largo San Sabino, via Federico II di Svevia, strada Amendoni (vicino al monumento dedicato a Michele Fazio), vico II San Francesco della Scarpa e il lungomare Imperatore Augusto.“A Bari Vecchia prosegue il programma di interventi di sistemazione delle basole, molto richiesti dai residenti e avviato in condivisione con la Soprintendenza – ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. – Il calendario dei lavori è flessibile e dinamico, perché risponde alle segnalazioni di cittadini, operatori e turisti che ogni giorno attraversano il nostro bellissimo centro storico. L’azienda incaricata interviene smontando e ricollocando la pavimentazione, sostituendo le basole danneggiate con materiale identico per dimensioni, finitura e colorazione, così da non alterare lo stato dei luoghi. La stessa tecnica viene utilizzata nei luoghi lastricati con sanpietrini, come piazza San Nicola, e sui marciapiedi del lungomare”.Scaramuzzi ha sottolineato che si tratta di “piccoli cantieri rapidi” che consentono sia di mettere in sicurezza le aree danneggiate sia di tutelare la bellezza dei centri storici.Interventi significativi, inoltre, riguardano anche Carbonara, dove da aprile sono in corso i lavori di riassetto viario e riqualificazione delle basole lungo corso Vittorio Emanuele, via Palmento e nella viabilità intorno a piazza Massari.