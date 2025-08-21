Le Due Bari 2025: cinque giorni di cultura e spettacolo in tutta la città

“Le Due Bari 2025” prosegue il suo viaggio nella cultura e nello spettacolo, portando musica, teatro, danza e creatività in tutti i quartieri della città. Il programma culturale e sociale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture continua a riempire piazze, parchi, chiostri e teatri con appuntamenti gratuiti e accessibili, confermando lo spirito inclusivo e partecipativo del progetto.Dal 22 al 26 agosto, il calendario propone un ricco intreccio di spettacoli e attività, dalla musica classica al teatro, dalle contaminazioni internazionali alla poesia, fino ai laboratori creativi per tutte le età.“In questi giorni Le Due Bari attraversa la città con proposte che spaziano dal concerto Musica, Maestri! dell’Orchestra Virtuosi Chamber Labs nella Chiesa San Sabino, ai Clarinetti in concerto del duo Paci-Vratonjic, fino alla Notte bianca della poesia a Bari-Catino e al concerto Queen dei Rock4 Olanda all’Anfiteatro della Pace. Non mancano i momenti dedicati alle tradizioni popolari e agli spazi formativi, con laboratori e attività inclusive. Ogni appuntamento è pensato per valorizzare luoghi diversi e raggiungere pubblici eterogenei, garantendo piena accessibilità”, dichiara l’assessora alle Culture Paola Romano.Sono 36 gli operatori coinvolti, con linguaggi e competenze differenti, a dare forma a un cartellone capace di attraversare la città quartiere per quartiere, valorizzando luoghi e comunità.📅 IL PROGRAMMA SPETTACOLI | 22 – 26 AGOSTOVenerdì 22 agosto• ⏰ ore 20:30 – Chiesa San Sabino (Madonnella) Musica, Maestri! – Orchestra Virtuosi Chamber Labs (Progetto In_Armonia-25 | Auditorium Associazione Concertistica) Spettacolo accessibile anche a persone con disabilitàSabato 23 agosto• ⏰ ore 21:00 – Chiesa Santa Famiglia (Villaggio del Lavoratore) Clarinetti in concerto – Duo Federico Paci & Tatjana Vratonjic (Progetto Diversamente Musica… Diffusa | Orchestra Filarmonica Pugliese) Concerto accessibile con ausili multimediali e commento musicologicoDomenica 24 agosto• ⏰ ore 19:00 – Chiesa San Nicola (Bari-Catino) Notte bianca della poesia – Summer Edition (Progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro – Ed. 2025 | ResExtensa)• ⏰ ore 21:00 – Anfiteatro della Pace (Japigia) Queen – Rock4 Olanda (Progetto Levante International A Cappella Festival | Mezzotono) Concerto accessibile con LISMartedì 26 agosto• ⏰ ore 11:30 – Largo Albicocca Don Pasquale Cucuziello con D. Parrotta (Progetto Response Festival – II Edizione | Teatro Stabile delle Arti Medioevali) Accessibile con LIS• ⏰ ore 19:30 – Giardino-Piazza Santa Famiglia Omaggio alla musica napoletana – Popular Band (Progetto La Ghironda Festival – Rassegna di arte e cultura popolare | La Ghironda) 📌 Spettacolo rinviato dal 17 al 26 agosto• ⏰ ore 20:30 – Anfiteatro della Pace La Sicilia incontra il Brasile – Arabella Rustico & Caina Cavalcante (Progetto Mast Groove Connection – II Edizione | Bobo Studios)🎶 IL PROGRAMMA LABORATORI | 22 – 26 AGOSTOLunedì 25 e martedì 26 agosto • ⏰ dalle ore 16:00 alle 20:00 – Accademia Musicale “Girolamo Scarasciullo” Suoni di strada – laboratorio di musica e riciclo (Progetto Diversamente Musica… Diffusa | Orchestra Filarmonica Pugliese)💡 UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CITTÀ“Le Due Bari” è cultura che include e che cura, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale, il Comune di Bari ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, portando l’investimento complessivo a 2.429.047,94 euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014–2020), con un incremento di 960.000 euro rispetto allo stanziamento iniziale.Questo sostegno garantisce un’offerta capillare e diversificata, stimolando crescita culturale, coesione sociale e inclusione territoriale. “Le Due Bari” nasce con l’obiettivo di superare le barriere culturali e geografiche, portando eventi e laboratori anche nei quartieri più periferici, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali.🔗 Info e programma completo: www.leduebari.it📲 Social:• Instagram: Le Due Bari • Facebook: Le Due Bari