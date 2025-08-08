Cutrofiano celebra l’arte figula: dall’9 al 16 agosto la 53ª Mostra della Ceramica Artigianale

CUTROFIANO – Otto serate di artigianato, cultura, tradizione, musica e gastronomia animeranno il cuore di Cutrofiano, “Città della Ceramica”, in occasione della 53ª Mostra della Ceramica Artigianale, in programma dall’9 al 16 agosto 2025, ogni sera dalle 19.00 alle 24.00.L’evento, organizzato dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con Carta Bianca Srls, rappresenta una vera e propria festa diffusa dell’arte figula nel Salento, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare una tradizione secolare che ha reso il piccolo centro salentino uno dei simboli della ceramica artigianale in Italia.Un laboratorio a cielo apertoDurante la manifestazione, il centro storico si trasformerà in un grande laboratorio vivo, dove maestri artigiani lavoreranno la ceramica davanti ai visitatori. Mostre artistiche, laboratori, esposizioni di prodotti tipici, concerti e iniziative collaterali coinvolgeranno piazze, vie e luoghi di interesse aperti in via straordinaria, come il Palazzo Ducale e il Museo della Ceramica in Piazza Municipio.Tema 2025: PinocchioQuesta edizione sarà dedicata a una delle fiabe più amate al mondo, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, con una mostra tematica e varie attività ispirate al celebre burattino.Presentazione ufficialeLa presentazione dell’edizione 2025 si terrà mercoledì 6 agosto, alle ore 10.00, nella sala conferenze di Palazzo Adorno a Lecce. Parteciperanno il presidente della Provincia di Lecce – Salento d’Amare Stefano Minerva, il sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano, l’assessore alle Attività produttive Alessandra Blanco e l’assessore alla Cultura Maria Lucia Colì.Patrocini e collaborazioniL’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Associazione Italiana Città della Ceramica, Pottery of Puglia e Museo della Ceramica di Cutrofiano.📌 Info e aggiornamenti:facebook.com/mostraceramicacutrofiano