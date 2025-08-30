Dal 1 all'8 settembre Rutigliano ospita la mostra fotografica da Gaza "Là dove resiste la vita"

Dal 1 all'8 settembre, presso il Museo Civico Archeologico "Grazia e Pietro Di Donna" in piazza XX Settembre, Rutigliano avrà il piacere di ospitare la mostra fotografica da Gaza "Là dove resiste la vita" curata da Fadi Thabet, fotografo e attivista per i diritti umani.Thabet è nato nella zona centrale della Striscia di Gaza nel 1978. Crede che qualsiasi lavoro che non serva ad una causa sia un lavoro noioso. È un insegnante di educazione artistica che lavora, quotidianamente, con bambini che hanno vissuto gli incubi della guerra a Gaza, per guarire i loro traumi attraverso l'espressione artistica, supportandoli con consigli per superare gli effetti della guerra e della vita nei campi.Con la mostra "Là dove resiste la vita", Thabet offre la possibilità di immergersi in immagini che non lasciano indifferenti. Scatti capaci di custodire dolore e speranza nello stesso tempo. Un viaggio che attraversa muri, macerie e silenzi. Le fotografie dell'artista raccontano un viaggio visivo tra fame, memoria e un'infanzia che, nonostante tutto, resiste alla guerra e alla crudeltà in tutte le sue forme.La mostra sarà inaugurata, lunedì 1 settembre alle ore 18.30, alla presenza del sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, dell'assessore alla cultura e al turismo di Rutigliano, Milena Palumbo, della direttrice dei musei civici di Rutigliano, Sandra Sivilli, della consigliera della Città Metropolitana di Bari, Francesca Bottalico, e di Amira Abuamra, referente del Laboratorio Palestina Cultura e Arti. Fadi Thabet, invece, interverrà in collegamento da Gaza.Al termine del dibattito, ci sarà la visita guidata alla mostra, promossa dalla delegata socioculturale della Città Metropolitana Francesca Bottalico, in rete con Laboratorio Palestina Cultura e Arti, con il patrocinio del Comune di Rutigliano. L'esposizione sarà, poi, visitabile tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 10.00 alle 12.00 di domenica.