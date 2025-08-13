Dimitrios Nikolaou, il difensore del Bari fa il punto: “Pronti a sfidare il Milan”

BARI - Nel giorno del suo 27° compleanno, Dimitrios Nikolaou traccia un bilancio delle prime settimane da giocatore del Bari. Nato nel 1998, il difensore greco si prepara all’esordio stagionale in Coppa Italia, contro un avversario di prestigio come il Milan.“Siamo preparando il nostro cammino, indipendentemente da tutto. Domenica ci aspetta una partita difficile, il Milan è superiore sotto tutti i punti di vista, ma noi daremo il massimo, mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Marcare Leao? Il Milan ha tanti campioni, lui è uno di quelli”, spiega Nikolaou.La scelta di approdare a Bari è stata ponderata: “Sono qui grazie al mister e alla fiducia della società, ho scelto una piazza importante. Siamo solo all’inizio, ma ci faremo trovare pronti anche per il campionato. Palermo? Lì è stata una stagione particolare, piena di alti e bassi, non facile”.Il difensore ha già affrontato i rossoneri ai tempi dello Spezia nel 2021/22, vincendo 2-1 a San Siro. “Vincere a San Siro? Il segreto non c’è. Ci vuole tanta corsa, volontà di essere squadra e umiltà. I nostri avversari vanno aggrediti e presi subito”.Chiarezza anche sugli obiettivi personali e sul ruolo: “Per prima cosa penso alla squadra, voglio aiutare i miei compagni a crescere. Mi piace costruire ed essere aggressivo. Difesa a quattro? Mi trovo benissimo, ma posso adattarmi anche alla difesa a tre. La Serie B mi va stretta? Va bene dove sono, significa che devo lavorare per tornare dove ero”.Ironia della sorte: questa settimana Nikolaou ritroverà l’Olympiacos, club che lo ha formato, in occasione di un’amichevole contro l’Inter. “Ho tanti amici lì, sarà emozionante rivederli. La nazionale? Spero di riconquistarla sul campo”.Un pensiero anche ai tifosi: “Nel settore ospiti ci saranno ben 5.000 biancorossi. È una cosa bellissima, dovremo fare bene anche per loro. Daremo il massimo per questi cinquemila”.