Gallipoli, fermacapelli “truccato” per nascondere collane rubate: denunciata una coppia

GALLIPOLI - Un ingegnoso stratagemma per nascondere la refurtiva, utilizzando un fermacapelli in tessuto come nascondiglio per collane e monili d’oro. È quello scoperto nella notte tra l’11 e il 12 agosto a Gallipoli, dove la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 28 anni e una donna di 22, entrambi di origine napoletana e dichiaratisi marito e moglie.L’intervento è scattato intorno alle 4:10, nei pressi di Parco Gondar, poco dopo la fine di un concerto. Una segnalazione al numero di emergenza 112 aveva indicato la presenza sospetta della coppia, ritenuta responsabile di furti con strappo di collane d’oro tra il pubblico. Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno trovato i due già bloccati dal personale della sicurezza.Alla vista della polizia, la donna ha tentato di disfarsi di un fermacapelli insolitamente rigonfio, gettandolo vicino a un arbusto. Il gesto ha insospettito i poliziotti, che lo hanno recuperato e aperto: all’interno, nascosta in una tasca con cerniera cucita artigianalmente, c’erano tre collane d’oro con le maglie spezzate, verosimilmente frutto di furti avvenuti durante la serata.La coppia, in vacanza in Salento senza una sistemazione stabile, è stata denunciata per ricettazione in concorso. La refurtiva è stata sequestrata e, nei confronti dell’uomo, è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con divieto di ritorno per due anni.