Estate 2025, Fiba Confesercenti Levante: “Dati positivi e agosto sold-out”

BARI - L’estate 2025 conferma il trend positivo del turismo nel Sud Italia e nelle Isole, nonostante le consuete polemiche sui costi di alberghi e stabilimenti balneari. A commentare la stagione in corso è Roberto Benigno, presidente Fiba Confesercenti Levante, che sottolinea come i dati parlino chiaro: “Giugno e luglio hanno registrato una forte presenza di turisti stranieri provenienti da America, Australia, Est e Nord Europa. La loro presenza si è fatta sentire non solo negli stabilimenti balneari, ma anche in alberghi e ristoranti”.Secondo i dati raccolti, gli alberghi del Sud e delle Isole hanno raggiunto un tasso di saturazione del 91%, mentre le spiagge sono pronte a vivere settimane di sold-out, con prenotazioni in continuo aumento. La Puglia, in particolare, ha registrato a luglio un +15% di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainato soprattutto dai turisti internazionali. Gli italiani, invece, confermano la tradizione di concentrare le ferie nei giorni centrali di agosto e nei week end.Benigno sottolinea inoltre come l’offerta turistica diversificata e di qualità delle regioni meridionali rappresenti un fattore chiave per l’attrattività: “Ci sono tante possibilità di scegliere tra buon cibo, escursioni, visite guidate e mare. Non ritengo che i prezzi siano un deterrente all’arrivo dei turisti: anzi, il prezzo qualifica il servizio offerto e il turista è libero di scegliere il trattamento desiderato”.Nonostante una stagione non particolarmente calda e qualche giorno di vento, il presidente Fiba si dice ottimista anche per il prosieguo dell’estate: “Ci apprestiamo a vivere un agosto sold-out e dalle prime prenotazioni, anche settembre confermerà il trend positivo. Le polemiche fanno parte del lavoro, ma le esagerazioni rischiano di danneggiare un settore che è uno dei motori della nostra economia e continua a offrire migliaia di posti di lavoro”.