Emiliano saluta Castellaneta e dà il benvenuto a Ottolino alla guida di Repubblica Bari

BARI – Cambio al vertice della redazione barese di Repubblica. Dopo 25 anni, Domenico Castellaneta lascia la guida della testata locale per intraprendere un nuovo e prestigioso incarico. Al suo posto arriva Michele Ottolino, giornalista di lunga esperienza e profondo conoscitore del territorio pugliese.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento a Castellaneta, sottolineando il contributo dato al giornalismo pugliese in oltre due decenni: “Con rigore, passione e indipendenza, ha raccontato la Puglia e il Mezzogiorno, contribuendo a dare voce ai territori, promuovendo il confronto culturale e valorizzando le eccellenze della nostra regione. Ha formato nuove generazioni di giornalisti e animato il dibattito pubblico, svolgendo un’attività di informazione sempre attenta alle trasformazioni sociali, culturali ed economiche della regione”.

Emiliano ha quindi espresso gratitudine per il lavoro svolto dal giornalista e i migliori auguri per le nuove sfide professionali che lo attendono: “A Domenico Castellaneta va la nostra gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato in questi anni e i più sinceri auguri per il futuro”.

Allo stesso tempo, il presidente ha accolto con favore l’arrivo del nuovo capo redattore, Michele Ottolino: “Giornalista di valore e conoscitore del nostro territorio, Ottolino torna in una redazione che ha contribuito a far nascere. A lui e a tutta la squadra di Repubblica Bari, i miei più sentiti auguri di buon lavoro”.

Il passaggio di consegne segna una tappa importante per Repubblica Bari, che sotto la guida di Ottolino proseguirà il percorso di racconto e approfondimento della realtà pugliese, mantenendo saldo il legame con i cittadini e le trasformazioni sociali, culturali ed economiche della regione.