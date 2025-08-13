Ex Ilva, Forza Italia: “Bene intesa al Mimit. Passo decisivo, ora tempi certi”

BARI - Per Forza Italia, l’intesa siglata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un passaggio cruciale per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. A esprimere soddisfazione sono i consiglieri regionali Massimiliano Di Cuia e Massimiliano Stellato, insieme al deputato Vito De Palma, in una nota congiunta.“Il documento di intesa siglato al Mimit – spiegano – rappresenta un passo decisivo verso la decarbonizzazione dell’ex Ilva, con l’introduzione di forni elettrici al posto degli altoforni, e incoraggia gli investitori. Positive anche le prospettive di tutela occupazionale e gli investimenti previsti per Taranto”.Gli esponenti di Forza Italia sottolineano però la necessità di passare ora alla fase operativa: “Come abbiamo sempre sostenuto, è indispensabile, da questo momento in poi, definire tempi certi e fare in modo che gli impegni siano rispettati”.Non manca un ringraziamento al Governo e in particolare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: “Apprezziamo il lavoro svolto dal Governo nazionale, ma anche da tutti gli altri soggetti che, con responsabilità, stanno favorendo la svolta attesa per Taranto e per tutta la Puglia”.