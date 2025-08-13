De Santis: “La firma degli enti locali è un primo segnale nella giusta direzione: decarbonizzazione e chiusura progressiva dell’area a caldo a carbone”

BARI - Taranto compie un passo importante verso la transizione ecologica. Presso il Ministero del Made in Italy è stato sottoscritto un documento dagli enti locali, frutto di un lavoro politico e istituzionale che ha coinvolto il territorio.Per il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo De Santis si tratta di “un primo segnale nella giusta direzione: la decarbonizzazione e la chiusura progressiva dell’area a caldo a carbone”.Secondo De Santis, la decarbonizzazione è un punto cardine sia del programma della Regione Puglia guidata da Michele Emiliano sia della futura coalizione di centrosinistra. “Non è più soltanto un obiettivo dichiarato – ha sottolineato – ma inizia a tradursi in scelte operative concrete”.Il documento, pur essendo ancora migliorabile, rappresenta per il PD un passo avanti significativo. “Resta ancora molto lavoro da fare – ha ammesso De Santis – in particolare per garantire la tutela ambientale, sanitaria e occupazionale e per procedere alla chiusura progressiva delle fonti inquinanti nel più breve tempo possibile”.Tra gli elementi più rilevanti per il PD, l’eliminazione dal testo della previsione di una nave rigassificatrice: “Una richiesta che abbiamo portato avanti con determinazione insieme agli enti locali di Taranto. È un risultato importante, che va verso una vera transizione ecologica e una maggiore coerenza tra scelte industriali e sostenibilità ambientale”.Il Partito Democratico, ha concluso De Santis, continuerà a seguire da vicino ogni fase del percorso, con l’obiettivo di costruire un futuro per Taranto “che tenga insieme ambiente, salute e lavoro, e non li metta mai più in contrapposizione”.