Ex Ilva, M5S contro il sindaco di Taranto: “Tace davanti all’AIA e attacca chi chiede coerenza”

– Ilrespinge con fermezza le accuse mosse da, sindaco di Taranto, sulla gestione della vicenda. In una nota diffusa dal gruppo territoriale, il M5S sottolinea come il primo cittadino, in campagna elettorale, si fosse impegnato a difendere la città dall’inquinamento e dalla produzione a carbone, mentre oggi “tace di fronte a un’AIA che condanna la città a 12 anni di carbone e preferisce attaccare chi chiede coerenza e rispetto degli impegni assunti con i cittadini”.

Il Movimento evidenzia inoltre che aveva invitato l’amministrazione comunale a aderire al ricorso contro l’AIA, sostenendo che solo con un’azione congiunta sarebbe stato possibile rafforzare la difesa della comunità. “Taranto non ha bisogno di polemiche sterili – si legge nella nota – ma di scelte coraggiose e di un Sindaco che abbia la forza di rappresentare fino in fondo la volontà dei tarantini”.

Il M5S conclude ribadendo il proprio impegno a fianco dei cittadini e dei lavoratori, puntando su salute, giustizia ambientale e riconversione economica. “Se il Sindaco vuole davvero difendere la città, smetta di cercare alibi e si unisca a questa battaglia”, afferma il Movimento.